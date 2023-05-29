Курские юнармейцы приняли участие во всероссийском форуме

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Москве прошел Всероссийский форум «ЮНАРМИЯ – СемьЯ», посвященный седьмой годовщине движения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Приехали две делегации из гарнизонов, расположенных на территории Армении и Белоруссии.

Наш регион представили юнармейцы городских школ №10 и 50, а также Косиновской школы. Делегацию возглавил начальник регионального штаба «Юнармии» Илья Рудаков.

Для участников форума подготовили курс с элементами военно-спортивных игр, ярмарку мастер-классов, стратегическую сессию с представителями главного штаба движения. Лучших юнармейцев наградил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.