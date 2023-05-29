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НовостиОбщество29 мая 2023 11:24

Курские юнармейцы приняли участие во всероссийском форуме

В Москве собрались представители 87 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Москве прошел Всероссийский форум «ЮНАРМИЯ – СемьЯ», посвященный седьмой годовщине движения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Приехали две делегации из гарнизонов, расположенных на территории Армении и Белоруссии.

Наш регион представили юнармейцы городских школ №10 и 50, а также Косиновской школы. Делегацию возглавил начальник регионального штаба «Юнармии» Илья Рудаков.

Для участников форума подготовили курс с элементами военно-спортивных игр, ярмарку мастер-классов, стратегическую сессию с представителями главного штаба движения. Лучших юнармейцев наградил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.