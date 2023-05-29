Под Курском в столкновении «Тойоты Короллы» и «Лады Гранты» погибла женщина

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 28 мая, примерно в 7:31 на 10 км автодороги «Курск – Поныри» произошло столкновение «Тойоты Короллы» под управлением водителя, 1981 г.р. и «Лады Гранты» под управлением водителя 1959 г.р., который от удара съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска, а женщина - пассажир «Лады», 1960 г.р., скончалась на месте происшествия. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курске во время движения загорелась легковушка.