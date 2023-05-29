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НовостиОбщество29 мая 2023 9:00

29 мая курские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

В экзамене принимают участие 1881 человек
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
26 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

26 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 мая выпускники одиннадцатых классов сдают первый обязательный экзамен по русскому языку. В экзамене принимают участие 1881 человек.

Для выпускников организовано 11 пунктов проведения экзамена на базе общеобразовательных организаций, 12 пунктов проведения экзамена на дому.

На экзамене будут присутствовать 122 общественных наблюдателя. Результаты экзамена станут известны не позднее 16 июня 2023 года, сообщили в Правительстве региона.

Ранее КП сообщала, что 26 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов.

Как сообщили в комитете образования Курска, первыми государственными экзаменами стали география, которую будут сдавали сто человек, химия — этот предмет выбрал 301 ученик, и литература —140 выпускников.