В Курске собрались ремесленники ЦФО

Всего приехало 65 человек
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В курском парке железнодорожников 27 мая состоялся первый межрегиональный фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей». Фестиваль выиграл Губернаторский грант и собрал на одной площадке 65 ремесленников из девяти регионов ЦФО на конкурсе «Мастера в соловьином крае». Между собой соревновались известные кукольники, мастера глиняной игрушки, лозоплетения, росписи по дереву, гончары и другие.
Фестиваль проходил в парке железнодорожников
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На арт-базаре торговали деревянными расписными шкатулками и досками, керамической посудой, ткаными поясами.
На мероприятии были представлены девять регионов России
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Поучаствовать в мастер-классах курских умельцев по росписи кожлянской игрушки, лепке из глины, обрядовым куклам выстроилась очередь.