В Курске собрались ремесленники ЦФО

Всего приехало 65 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курском парке железнодорожников 27 мая состоялся первый межрегиональный фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей». Фестиваль выиграл Губернаторский грант и собрал на одной площадке 65 ремесленников из девяти регионов ЦФО на конкурсе «Мастера в соловьином крае». Между собой соревновались известные кукольники, мастера глиняной игрушки, лозоплетения, росписи по дереву, гончары и другие.

Фестиваль проходил в парке железнодорожников Фото: Светлана ВОЛКОВА

На арт-базаре торговали деревянными расписными шкатулками и досками, керамической посудой, ткаными поясами.

На мероприятии были представлены девять регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поучаствовать в мастер-классах курских умельцев по росписи кожлянской игрушки, лепке из глины, обрядовым куклам выстроилась очередь.