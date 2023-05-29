1 июня в Курской области откроются 50 пляжей

Курян предупредили о штрафах за нарушение порядка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Необходимую подготовку в этом году прошли 35 спасателей, которые будут дежурить на официальных пляжах в Курской области.

Традиционно обучение групп проходило в течение трех дней. О том, как правильно оказать человеку первую помощь, рассказывали преподаватели Учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области.

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области демонстрировали спасателям средства спасения, рассказали, как ими пользоваться. Спасатели спасали с лодки условно пострадавшего, проводили реанимационные мероприятия.

Необходимое обучение спасатели проходят один раз в три года.

В этом году в регионе будут работать 50 организованных мест отдыха у воды, девять из них – на территории Курска. Официально купальный сезон стартует 1 июня. Тогда же там будут дежурить спасатели. Ежедневно будут проходить рейды и патрулирования с участием инспекторов ГИМС, представителей ВОСВОД, полиции.

Главное управление напоминает о том, что за нахождение у водоемов детей без сопровождения взрослых законом предусмотрен штраф.