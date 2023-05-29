Курский «Авангард» впервые с августа 2022 года забил не менее четырех голов

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 28 мая, в рамках 10-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» гостил в Раменском. После «сухого» первого тайма команды выдали «огненную» вторую половину. На 52-й минуте Александр Игнатенко «распечатал» ворота «Сатурна». На 64-й минуте Данила Прошляков выправил ситуацию. Но спустя четыре минуты Александр Войнов восстановил статус-кво. Самое же яркое действо команды оставили на заключительные пять минут поединка. У нашей команды точными ударами отметились Максим Тарасов (89-я) и Игнатенко (90+3), у «Сатурна» - Илья Предеус (90+2). Итог – 4:2 в пользу «Авангарда».

Таким образом, куряне впервые в этом календарном году забили не менее четырех голов. Подобное в последний раз они вытворяли 6 августа 2022 года, когда одолели в Москве «Сахалинец» с хоккейным счетом 7:1.

После этой победы курский клуб поднялся на четвертое место с 31 очком. Лидирует саратовский «Сокол» (43). Следом идут белгородский «Салют» (35) и брянское «Динамо» (32). Следующий матч в рамках 11-го тура первенства России парни Игоря Беляева проведут 4 июня на стадионе «Трудовые резервы» с «Салютом». Начало игры в 18:00.