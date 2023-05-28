В Курской области во время обстрела ВСУ строитель получил контузию

Во время обстрела ВСУ около села Гуево в Суджанском районе строитель получил контузию. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль границы.

- Сейчас ему оказана первая медицинская помощь. Пострадавший оперативно доставлен в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи, - добавил глава региона.

Днем 27 мая в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе другой строитель погиб. Аналогичные работы проводились недалеко от села Плехово.