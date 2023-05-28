В курской Асеевке прошла "Библионочь-2023"

Асеевка подготовила обширную программу Фото: Даниил НАЙХИН

27 мая в курской областной библиотеке имени Николая Асеева прошла «БИБЛИОНОЧЬ – 2023. ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»! Это ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения.

Планшетная выставка монет Фото: Даниил НАЙХИН

Для посетителей приготовили интерактивы, Лит_Сессии с писателями, квесты, научные шоу, арт-лекции, творческие воркшопы, концерты, мастер-классы. Некоторые площадки работали в режиме non-stop.

В частности, целый день для открытого посещения были доступны планшетная выставка монет и экспозиция детского рисунка "Обитатели природных экосистем". Последняя организована библиотекой совместно с Центрально-Черноземным государственным заповедником имени Алехина.

Экспозиция детского рисунка Фото: Даниил НАЙХИН

Все желающие смогли составить свой культурный маршрут выходного дня и принять участи в самых разных активностях, начиная от встречи с писателями и заканчивая игрой на барабанах и экскурсией в книгохранилище.