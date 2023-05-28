71-летнюю пенсионерку с инсультом доставили в больницу Курска на вертолете санавиации

Фото: правительство Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

В Железногорскую городскую больницу «по скорой» попала пациентка с резкой слабостью в левых конечностях. После проведения осмотра и обследований медики диагностировали ишемический инсульт. Состояние 71-летней женщины осложнял ряд хронических заболеваний. Поэтому врачи решили эвакуировать ее в неврологическое отделение Регионального сосудистого центра.

Как рассказали в правительстве области, для транспортировки пациентки задействовали вертолет санитарной авиации. На его борту есть необходимое оборудование для оказания помощи и контроля за состоянием больного. Через 35 минут после вылета из Железногорска воздушный транспорт приземлился на территории Курской областной больницы. Сейчас пожилая женщина продолжает лечение под наблюдением неврологов и эндокринологов.

Отметим, что в регионе служба санавиации действует на базе областной клинической больницы. С начала года вертолет совершил 82 вылета. Эвакуировал 95 человек, из них 24 ребенка, в том числе восемь малышей в возрасте до 1 года. В больницу экстренно доставили восемь пострадавших в ДТП, среди них два ребенка.