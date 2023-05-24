Под Курском сгорел дом

В 05:43 24 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Гончаровка Суджанского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №42 Суджанского района, ОП Спальное Суджанского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь по данным МЧС потушили в 06:10.

В результате пожара огнем поврежден кирпичный жилой дом. Пострадавших нет.

Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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