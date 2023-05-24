Выпускников приграничных районов Курской области освободили от сдачи ГИА

Пункты проведения будут работать даже для одного сдающего, сказали в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 мая стартует основной период государственной итоговой аттестации.

Всего зарегистрировано 11 369 девятиклассников. Экзамены они будут сдавать в 122 пунктах.

Биологию выбрали 2 669 человек, 382 проверят свои знания по истории, 527 - по физике. В приграничных районах выпускники девятых классов освобождены от сдачи ГИА, они пройдут промежуточную аттестацию.

Для одиннадцатиклассников ЕГЭ стартует 26 мая. Будет организовано 46 пунктов проведения экзаменов. Их сдаст 4 251 человек. Для выпускников приграничных районов итоговые испытания пройдут без изменений.

26 мая на экзамен по литературе зарегистрировались 304 человека, по географии – 247. Самым востребованным предметом стала химия, ее сдадут 562 одиннадцатиклассника.

По согласованию с Рособрнадзором с учетом «желтого» уровня повышенной опасности итоговую аттестацию в регионе в основной период проведут без перемещения участников экзаменов между муниципалитетами, пункты проведения будут работать даже для одного сдающего.

Для одиннадцаклассников всех 113 приграничных школ остается возможность выбрать особый порядок аттестации - без сдачи единого государственного экзамена.