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НовостиОбщество22 мая 2023 11:09

Курские УК предупредили за грязь и надписи на фасадах

Всего составили 15 актов и уведомлений
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
С начала года комиссия проверила более полутора тысяч городских дворов

С начала года комиссия проверила более полутора тысяч городских дворов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре работает комиссия по мониторингу за состоянием объектов.

На прошлой неделе, как сообщили в комитете ЖКХ, на территории города комиссия провела анализ более дворовых территорий, фасадов и контейнерных площадок многоквартирных домов. В ходе обследования были выявлены такие нарушения, как надписи на фасадах и грязь на территориях. 15 актов и уведомлений о нарушении Правил благоустройства коснулись УК и ТСЖ: ООО «Эксперт», ЖСК № 59, ООО «УК Жилсервис Центр» и другие.

Комиссия по мониторингу за состоянием объектов проводит регулярную работу по выявлению нарушений благоустройства дворов. С начала года обследовали более 1584 дворовых территорий, сказали в мэрии.