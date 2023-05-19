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НовостиДеловой Курск19 мая 2023 7:51

В приграничье Курской области идут дорожные работы

В план ремонта включены укрепление обочин, замена асфальтного покрытия на посадочных площадках к остановочным павильонам и устройство съездов с трассы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Рыльском районе завершили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия

В Рыльском районе завершили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается ремонт автомагистралей опорной дорожной сети. На трассе Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино – граница с Украиной в Рыльском районе завершили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся на участке протяженностью около девяти километров, который начинается в границах Рыльска и проходит вблизи Рыльской средней общеобразовательной школы №5.

В план ремонта включены укрепление обочин, замена асфальтного покрытия на посадочных площадках к остановочным павильонам и устройство съездов с трассы. Кроме того, здесь установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Работы планируют завершить к августу.

Ремонт ведется благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».