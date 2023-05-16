В Курской области сбили украинские дроны-камикадзе

Дроны остановили на границе Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 мая в Суджанском районе Курской области пограничники сбили украинские дроны-камикадзе.

- Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор, - рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП рассказывала, что 15 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. ЧП произошло примерно в трех километрах от государственной границы с Украиной.

- В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь, в том числе, и столичные хирурги, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.