Курский «ЮЗГУ-Атом» досрочно стал чемпионом России по волейболу

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Череповце продолжается второй тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Накануне, 13 мая, наш «ЮЗГУ-Атом» встречался с «Локомотивом-2». Представительницы самого западного региона страны не смогли поставить подножку нашим спортсменкам. Они худо-бедно упирались во второй партии, но «атомные» все равно выиграли в трех сетах – 25:14, 25:21, 25:14.

Тем временем владимирский «Муром» в трех партиях уступил местной «Северянке», а «Динамо» из Анапы одолело башкирскую «Уфимочку-УГНТУ» (3:2).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» досрочно обеспечил себе первый в истории клуба чемпионский титул. У команды Юрия Токарева стало 111 очков. Даже если наши девушки сегодня проиграют «Мурому», то «Северянка» (107) их не догонит. ТОП-3 замыкает «Локомотив-2» (93). Сегодняшний матч с «Муромом» курянки начнут в 13:30.