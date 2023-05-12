13 и 14 мая в Курском районе ограничат движение транспорта

На территории Курского района 13 и 14 мая состоятся областные чемпионат и первенство по велоспорту на шоссе. Маршрут будет проложен по автодороге «Крым» - Верхняя Медведица – Разиньково. Точка старта планируется возле деревни Верхняя Медведица, разворот - в деревне Разиньково.

Обращаем внимание, что автомобильное движение по маршруту проведения соревнований будет ограничено 13 и 14 мая с 10:00 до 15:00.

- Просим автомобилистов отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут, - сообщает ГИБДД региона.