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НовостиОбщество12 мая 2023 12:27

13 и 14 мая в Курском районе ограничат движение транспорта

Причина - проведение чемпионата по велоспорту
Ольга ДАНИЛОВА

На территории Курского района 13 и 14 мая состоятся областные чемпионат и первенство по велоспорту на шоссе. Маршрут будет проложен по автодороге «Крым» - Верхняя Медведица – Разиньково. Точка старта планируется возле деревни Верхняя Медведица, разворот - в деревне Разиньково.

Обращаем внимание, что автомобильное движение по маршруту проведения соревнований будет ограничено 13 и 14 мая с 10:00 до 15:00.

- Просим автомобилистов отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут, - сообщает ГИБДД региона.