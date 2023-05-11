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НовостиОбщество11 мая 2023 14:19

12 мая в Курской области потеплеет до +21

Ночью будет до +2
Ольга ДАНИЛОВА
В регион приходит тепло

В регион приходит тепло

Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 мая в регионе буде переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. Температура - ночью 2-7° тепла, днем 16-21°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано. Экологическая обстановка устойчивая.