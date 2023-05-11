В СВО погиб 30-летний курянин

В ходе специальной военной операции погиб курянин, рядовой мотострелкового взвода Сергей Черпаков.

- Он родился 21 мая 1992 года в селе Михайловка Рыльского района. Сергей Александрович погиб при выполнении боевых задач 20 августа 2022 года. Соболезнуем родным и близким. Светлая память курскому воину, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП со ссылкой на облПравительство сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции погиб Андрей Кононов. Он родился 15 августа 1976 года в селе Гостищево Белгородской области, жил и работал в городе Щигры Курской области.

В октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации он был призван на военную службу. Андрей Григорьевич погиб при выполнении боевых задач на территории ДНР. У него остались двое несовершеннолетних детей, жена.