Курская лиственница участвует в голосовании «Российское дерево года»

В конкурсе голосуют за уникальные исторические природные раритеты Фото: Светлана ВОЛКОВА

Лиственница из санатория «Марьино» участвует в голосовании «Российское дерево года».

В конкурсе голосуют за уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Лиственница Европейская из Курской области была обследована специалистами в 2015 году — ее возраст на сегодняшний момент составляет 221 год.

Проголосовать за 26-метровую лиственницу можно на сайте (https://rosdrevo.ru/) Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», там она стоит под номером №43 и названием «Марьинская лиственница».

Кстати, в прошлом году Курскую область представлял льговский 256-летний дуб — старейшее дерево в регионе, растущее на территории бывшей усадьбы князей Барятинских.