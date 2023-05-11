Курская лиственница участвует в голосовании «Российское дерево года»

В конкурсе голосуют за уникальные исторические природные раритеты
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Лиственница из санатория «Марьино» участвует в голосовании «Российское дерево года».
В конкурсе голосуют за уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Лиственница Европейская из Курской области была обследована специалистами в 2015 году — ее возраст на сегодняшний момент составляет 221 год.
Проголосовать за 26-метровую лиственницу можно на сайте (https://rosdrevo.ru/) Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы», там она стоит под номером №43 и названием «Марьинская лиственница».
Кстати, в прошлом году Курскую область представлял льговский 256-летний дуб — старейшее дерево в регионе, растущее на территории бывшей усадьбы князей Барятинских.