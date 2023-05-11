Подрядные организации выполняют работы одновременно на нескольких улицах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги».

Подрядные организации выполняют работы одновременно на нескольких улицах города.

ООО «Терра» продолжает работы на улице Красной Армии. Уже завершена разборка бортовых камней и на 47% закончена их установка. Также на улице на 11% завершена замена люков.

На проспекте Победы та же организация полностью уложила асфальтобетонное покрытие. Напомним, площадь работ на участке составляет практически 59 тыс. кв. м. Также на проспекте на 55% завершены работы по замене бортовых камней, обновлены 10 люков.

Подрядной организацией ООО «Газресурс» на проезде от улицы Энгельса до Заводской ведутся работы по замене решеток ливневой канализации.

Также «Газресурсом» полностью уложен асфальт на проспекте Кулакова.

В это же время подрядная организация полностью выполнила укладку асфальта на улице Мыльникова и проводит там ремонт тротуаров, замену люков и решеток ливневой канализации.

В рамках нацпроекта продолжает работать ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» на улицах Льва Толстого, Белинского, Челюскинцев и Дружининской. Подрядной организацией активно ведутся работы по замене бортовых камней.