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НовостиПроисшествия11 мая 2023 11:06

76-летний курянин перевел мошенникам семь миллионов рублей

Обманутые попадаются на рекламу в Интернете о "стабильном дополнительном заработке"
Ольга ДАНИЛОВА
Куряне перевели почти девять миллионов рублей мошенникам, обещавшим прибыль от игр на бирже

Куряне перевели почти девять миллионов рублей мошенникам, обещавшим прибыль от игр на бирже

Фото: Даниил НАЙХИН

За несколько дней в отделы полиции поступили пять заявлений о преступлениях на сумму почти девять миллионов рублей.

Все пострадавшие откликнулись на рекламу в Интернете о стабильном дополнительном заработке. Авторы позиционировали себя как опытные трейдеры и предлагали инвестировать в биржевую деятельность.

После того, как куряне, поверив, оставили свои контакты, с ними связывались лже-брокеры и представлялись специалистами по биржевым операциям. Для игры на рынке требовалось вложить деньги – чем больше, тем дивиденды окажутся выше. Потерпевшие собирали свои сбережения, оформляли кредиты и отправляли на указанные счета номера телефонов или счета.

За вывод выдуманной прибыли мошенники требовали дополнительные взносы за страховку счетов. Когда преступники понимали, что с доверчивых больше не получат деньги, прервали общение.

Наибольший ущерб заявлен 76-летним пенсионером из Курского района, который за месяц отправил преступникам больше семи миллионов рублей. Родственники, узнав, что мужчина переводит деньги, порекомендовали срочно обращаться в полицию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.