76-летний курянин перевел мошенникам семь миллионов рублей

Куряне перевели почти девять миллионов рублей мошенникам, обещавшим прибыль от игр на бирже Фото: Даниил НАЙХИН

За несколько дней в отделы полиции поступили пять заявлений о преступлениях на сумму почти девять миллионов рублей.

Все пострадавшие откликнулись на рекламу в Интернете о стабильном дополнительном заработке. Авторы позиционировали себя как опытные трейдеры и предлагали инвестировать в биржевую деятельность.

После того, как куряне, поверив, оставили свои контакты, с ними связывались лже-брокеры и представлялись специалистами по биржевым операциям. Для игры на рынке требовалось вложить деньги – чем больше, тем дивиденды окажутся выше. Потерпевшие собирали свои сбережения, оформляли кредиты и отправляли на указанные счета номера телефонов или счета.

За вывод выдуманной прибыли мошенники требовали дополнительные взносы за страховку счетов. Когда преступники понимали, что с доверчивых больше не получат деньги, прервали общение.

Наибольший ущерб заявлен 76-летним пенсионером из Курского района, который за месяц отправил преступникам больше семи миллионов рублей. Родственники, узнав, что мужчина переводит деньги, порекомендовали срочно обращаться в полицию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.