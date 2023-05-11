В Курской области нашли останки бойцов Великой Отечественной войны

Представители поисковых отрядов подняли останки 14 бойцов и три медальона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области во время межрегиональной Вахты Памяти обнаружены останки бойцов. С 29 апреля по 9 мая поисковики из Нижегородской, Московской, Курской, Смоленской, Белгородской областей приняли участие в межрегиональной Вахте Памяти в Поныровском районе Курской области.

Представители поисковых отрядов «Застава св. Ильи Муромца», «Высота», «Курган», «Обелиск», «Честь и долг» нашли останки 14 бойцов и три медальона, которые отправлены на экспертизу. Также обнаружены места падения советских истребителя и бомбардировщика с экипажами. Количество пилотов уточняется.

На мемориале в селе Первомайское Поныровского района состоялось захоронение останков 18 солдат РККА, найденных ранее поисковым отрядом «Высота».