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НовостиОбщество11 мая 2023 9:23

В Курске на Пучковке высадили пирамидальные тополя

Всего этой весной в урочищах появится почти 39 тысяч новых деревьев, заверили в мэрии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В городе идут работы по озеленению, сказали в мэрии

В городе идут работы по озеленению, сказали в мэрии

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются работы по озеленению, об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

По сообщению ведомства, в рамках муниципальных контрактов были высажены 27 саженцев тополя пирамидального на улице Пучковка.

Напомним, озеленение территорий города ведется уже несколько месяцев. Основные работы по высадке цветов, кустарников и деревьев проходили в апреле, который был обозначен месяцем благоустройства.

Как сообщает комитет городского хозяйства, за весну в городских клумбах и урочищах будут высажены почти 39 тысяч новых деревьев и 200 тысяч цветов.