В Курске на Пучковке высадили пирамидальные тополя

В городе идут работы по озеленению, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются работы по озеленению, об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

По сообщению ведомства, в рамках муниципальных контрактов были высажены 27 саженцев тополя пирамидального на улице Пучковка.

Напомним, озеленение территорий города ведется уже несколько месяцев. Основные работы по высадке цветов, кустарников и деревьев проходили в апреле, который был обозначен месяцем благоустройства.

Как сообщает комитет городского хозяйства, за весну в городских клумбах и урочищах будут высажены почти 39 тысяч новых деревьев и 200 тысяч цветов.