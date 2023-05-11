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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:30

Двух курянок подозревают в интим-мошенничестве

Заявление на них подал мужчина, лишившийся ста тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Деньги пострадавшему обещают вернуть

Деньги пострадавшему обещают вернуть

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдел №1 Следственного управления УМВД России по Курску расследует уголовное дело в отношении двух курянок, подозреваемых в интим-мошенничестве.

Заявление в полицию поступило от 45-летнего жителя областного центра. Мужчина отдыхал в ночном клубе, где и встретил девушек. Незнакомки предложили клиенту за определенную плату продолжить общение за пределами заведения и отправиться в ближайший отель. При этом попросили оплатить интим-услуги заранее. В такси курянин перевел одной из жриц любви сто тысяч рублей на указанный банковский счет. По пути к запланированному месту компания заехала еще в один клуб, где весело провела время за распитием спиртного. Воспользовавшись ситуацией, незнакомки вызвали такси и уехали в неизвестном направлении, так и не выполнив договоренности.

- В ходе следствия подозреваемые признали вину. Полученную мошенническим путем прибыль приятельницы поделили пополам. В настоящее время фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Следствие будет добиваться возмещения ущерба в полном объеме, - сказали в УМВД региона.