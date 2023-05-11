На участке дороги Курск – Касторное завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

На участке дороги Курск – Касторное вблизи города Щигры завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся по государственной программе «Развитие транспортной системы». Специалисты ремонтируют участок протяженностью восемь километров, пролегающий неподалеку от населенных пунктов Секачевка и Шаталовка.

С конца апреля здесь уже провели работы по фрезерованию старого дорожного полотна, устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и замене бортового камня на посадочных площадках к остановочным павильонам. На следующем этапе обустроят съезды с трассы и укрепят обочины щебеночно-песочной смесью, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Дорога регионального значения Курск – Касторное является одной из самых протяженных в области и проходит по территории пяти районов: Курского, Щигровского, Черемисиновского, Советского и Касторенского.