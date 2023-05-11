Курский «Авангард» проиграл «Калуге» на глазах своих болельщиков

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В рамках 7-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» принимал дома «Калугу». Казалось, что после болезненного поражения в Белгороде (1:4) наши парни сумеют порадовать своих болельщиков, но не вышло. Хавбек курян Эмрах Набатов умудрился схлопотать красную карточку к исходу 32-й минуты игры. Оставшись в меньшинстве, наши земляки даже ничью не смогли вытащить. Победу калужскому клубу на 50-й минуте принес Аликади Саидов. Алексей Пустозеров, который появился на поле сразу после перерыва, подал мяч с углового, Дмитрий Илюхин продлил передачу головой, а Саидов расстрелял пустые ворота.

После этого поражения «Авангард» опустился на шестое место в таблице (24 очка). Единолично лидирует саратовский «Сокол» (36). Следующий матч в рамках 8-го тура первенства России парни Дениса Гершуна проведут 15 мая в Саратове. Начало игры в 16:00.