Под Курском горел дом

В 18:48 10 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в доме в поселке Кшенский Советского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПЧ №40 Советского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 19:07. В деревянном доме, обшит металлосайдингом, повреждена стена и чердачное перекрытие. Пострадавших нет.

Огонь тушили 19 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.