Спектакли курского драмтеатра станут доступны для людей с нарушениями зрения

Постановки «Школа жен», «В ночь лунного затмения» и «Моя жена - лгунья» будут доступны для людей с нарушениями зрения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский драматический театр получил грантовую поддержку благотворительного фонда в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Последняя направлена на системное развитие инклюзивной культурной среды и организацию в российских театрах тифлокомментирования.

В этом году на участие в грантовом конкурсе поступило 153 заявки от театров из 62 городов России. Размер гранта для Курской области на адаптацию показов спектаклей для незрячих и слабовидящих людей составил 150 тысяч рублей.

В следующем сезоне спектакли «Школа жен», «В ночь лунного затмения» и «Моя жена - лгунья» будут доступны для людей с нарушениями зрения. Сотрудники драмтеатра пригласят для работы специалиста по тифлокомментированию.

- Тифлокомментирование – единственный способ сформировать для незрячих и слабовидящих людей визуальный образ театральной постановки, кинокартины или музейного экспоната. В ближайшее время планируем реализовать еще один инклюзивный проект в одном из учреждений культуры, - отметила министр культуры региона Юлия Полетыкина.