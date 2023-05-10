Два человека погибли в ДТП под Курском

С 5 по 9 мая в Курской области зарегистрировано 16 ДТП с пострадавшими Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 8 мая примерно в 14:40 на 22 киломметре автодороги «Юго - Восточный обход Курска».

41-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти» ехал со стороны села Лебяжье Курского района Курской области в направлении Курска.

По предварительным данным он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, а затем врезался в дерево. После этого произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.

Ранее КП сообщала, что в тот же день двое парней насмерть разбились на мотоцикле в поселке Глушково Курской области.

С 5 по 9 мая в Курской области зарегистрировано 16 ДТП с пострадавшими, в которых четыре участника дорожного движения погибли, 23 человека получили ранения, четверо из которых несовершеннолетние.