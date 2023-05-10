Под Курском двое парней насмерть разбились на мотоцикле

За выходные прав лишились 45 пьяных водителей Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 8 мая примерно в 03:50 в районе дома № 142 по улице Садовая поселка Глушково Глушковского района Курской области. 22-летний водитель, управляя мотоциклом «КАВАСАКИ ZX-9R NINJA», незарегистрированном в установленном порядке, по предварительным данным не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир мотоцикла скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.

С 5 по 9 мая в Курской области зарегистрировано 16 ДТП с пострадавшими, в которых четыре участника дорожного движения погибли, 23 человека получили ранения, четверо из которых несовершеннолетние. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 45 водителей, еще 15 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, девять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения). Выявлено 199 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 5810 нарушений ПДД РФ, из них 4102 нарушения скоростного режима.