За праздники в Курской области произошло 63 пожара

15 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на ДТП Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие праздничные дни пожарно-спасательные подразделения Курской области более 90 раз выезжали по тревоге. В регионе произошло 63 пожара. В одном из них погибли три человека.

Трагедия произошла 7 мая в многоквартирном жилом доме областного центра. Огонь повредил комнату и вещи.

6 мая возник пожар в квартире пятиэтажки на улице Ольшанского Курска. Пожарные эвакуировали семь человек. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

15 раз пожарно-спасательные подразделения реагировали на ликвидацию последствий аварий на дорогах. 8 мая на улице Маяковского Курска водитель легкового авто не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате аварии пострадали два человека. Один из пострадавших был деблокирован из салона авто спасателями.

Четыре раза группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала на обезвреживания взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Большесолдатском, Касторенском, Мантуровском и Суджанском районах.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности. Телефоны спасения «101» и «112».