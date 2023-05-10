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НовостиОбщество10 мая 2023 11:03

В Курске 38 ветеранов просят бесплатно обновить им квартиры

Программу по ремонту жилых помещений участников войны планируется завершить к августу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Пока отремонтировано девять квартир

Пока отремонтировано девять квартир

Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске продолжают ремонтировать жилые помещения для ветеранов.

На сегодняшний день 38 человек обратились для получения этой меры поддержки, сообщает мэрия города.

Ей могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, являющиеся собственниками жилых помещений и не вступившие повторно в брак.

Как сообщает комитет ЖКХ, все помещения обследованы, составлены сметные расчеты, по большинству адресов уже заключены муниципальные контракты и идут ремонтные работы.

К настоящему моменту полностью отремонтировано девять квартир. Всю программу по ремонту жилых помещений участников войны планируется завершить к августу.