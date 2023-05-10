Куряне поймали карпа весом почти 14 кило

Команда Курской области завоевала «бронзу» на первых в этом сезоне Всероссийских соревнованиях по ловле карпа. Они состоялись в Краснодарском крае. За награды боролись 50 пар из 25 регионов. За 72 часа турнира участниками было выловлено более 2200 рыб.

Команда курского региона состояла из двух пар: Евгения Исаичева и Андрея Рукавицина, Евгения Глебова и Алексея Штырмера.

Общий вес улова на турнире составлял 12 тонн, но одна рыба могла решить исход борьбы за медали. Куряне и представители Адыгеи набрали по 12 баллов, но наши парни обошли соперников по весу улова на шесть кило и завоевали бронзу. Это преимущество курские спортсмены получили буквально на последних минутах, поймав на финише несколько крупных рыб.

Также Евгений Исаичев и Андрей Рукавицин выловили самого большого карпа турнира весом 13 килограммов 620 граммов!