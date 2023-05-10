В Курской области на ремонт библиотеки потратили два миллиона рублей

В библиотеке появились современная мебель, компьютер и телевизор, подключен беспроводной интернет Фото: Даниил НАЙХИН

В деревне Касиновка Щигровского района Курской области после капитального ремонта открылась межпоселенческая районная библиотека. Теперь она будет иметь статус модельной и обслуживать жителей четырех населенных пунктов.

В учреждении установлен новый потолок, произведена отделка стен и укладка напольного покрытия, осуществлен ремонт кровли и фасада, заменена электропроводка, установлен пандус. Для комфортного пребывания читателей в зале Касиновской библиотеки появились современная мебель, компьютер и телевизор, подключен беспроводной интернет.

Всего на ремонт учреждения израсходовано более 2 млн рублей. В 2023 году это уже третья модельная библиотека, две в начале года были открыты в Медвенском районе. На сегодняшний день в Курской области работают 243 модельные библиотеки, сообщили в Правительстве региона.