Курские волейболистки уверенно одолели «Динамо»

Фото со страницы ВК "Северянка" в VK.

Накануне, 9 мая, в Череповце стартовал второй тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Наш «ЮЗГУ-Атом» в трех партиях расправился с «Динамо» из Анапы. Соперниц хватило лишь на первую партию (27:29), а затем с каждым последующим сетом перевес курянок становился все очевиднее – 25:21, 25:11 и суммарные 3:0.

Тем временем владимирский «Муром» в пяти партиях переиграл дубль калининградского «Локомотива», а местная «Северянка» расправилась с башкирской «Уфимочкой-УГНТУ» (3:1).

После первого игрового дня «ЮЗГУ-Атом» продолжает единолично лидировать – 103 очка. В ТОП-3 входят «Северянка» (100) и «Локомотив-2» (90). Теперь сегодня, 10 мая, курские волейболистки сыграют с череповецким клубом. Начало поединка в 19:30.