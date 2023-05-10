Курский «Авангард» проиграл в Белгороде и лишился лидерства в «Кубке Черноземья»

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В рамках 6-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» гостил в Белгороде. Местный «Салют» провел один из лучших своих матчей в этом сезоне. К перерыву хозяева вели с перевесом в три мячи – один из них (на 8-й минуте) в свои ворота отправил защитник нашего клуба Илья Бобрышов. Единственный гол куряне провел на 78-й минуте – отличился Михаил Земсков. Именно он установил окончательный счет на табло – 1:4.

«Авангард»: Скоробогатько, Бобрышов (Ковалев, 46), Донцов, Пономарев, Войнов, Игнатенко (Барбашов, 62), Земсков, Набатов, Имуллин (Гершун, 46), Агеев (Вяткин, 80), Максумов (Савин, 46).

Уступив географическим соседям, куряне не только опустились на четвертое место в таблице, но и лишились промежуточного лидерства в «Кубке Черноземья-2022/23».

Напомним, что с сезона-2002 «Комсомольская правда-Черноземье» проводила турнир среди команд Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. Речь шла об участниках зоны «Центр» второго дивизиона. С сезона-2021/22 «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 второй лиги. Первый после паузы трофей завоевал «Салют».

В нынешней кампании мы планировали разыграть Кубок по итогам первого этапа, то есть между тамбовским «Спартаком», «Авангардом» и липецким «Металлургом». Ведь белгородцы попали в другую подгруппу. Но регламент турнира пришлось пересмотреть, учитывая тот факт, что «волки» не смогли попасть в ТОП-6 лучших клубов своей подгруппы, а «Салют» попал. В итоге из первого этапа в зачет пошли два матча между «Металлургом» и «Авангардом». При этом еще четыре встречи второго этапа (по две игры «Салюта» с курянами и липчанами) повлияют на итоговую расстановку сил в рамках Кубка. Тот, кто наберет больше очков по сумме шести матчей, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Переиграв «Авангард», на первое место вышел «Салют» - шесть очков после двух матчей. У курян в активе четыре балла в трех встречах, у «Металлурга» - одно очко также после трех матчей. То есть уже понятно, что трофей разыграют куряне и белгородцы.

Следующий матч в рамках 7-го тура первенства России парни Дениса Гершуна проведут сегодня, 10 мая, на своем поле с «Калугой». Начало игры в 18:00.