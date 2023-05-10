Под Курском нашли артснаряд

9 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны вблизи деревни Борки Суджанского района.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд 85 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС России.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.