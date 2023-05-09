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НовостиЭкономика9 мая 2023 6:18

В первом квартале 2023 года в Курской области обнаружили в два раза меньше поддельных банкнот

В основном фальшивки были номиналом в тысячу рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Быстро проверить наличные можно тремя способами: на просвет, под углом, на ощупь

Быстро проверить наличные можно тремя способами: на просвет, под углом, на ощупь

Фото: Даниил НАЙХИН

В банковском секторе Курского региона в первом квартале 2023 года выявили десять поддельных банкнот Банка России. Это на 11 меньше, чем в первом квартале 2022 года, сообщили в ведомстве.

Среди подделок – три пятитысячных банкноты, две купюры номиналом две тысячи рублей и пять тысячерублевых.

Специалисты курского отделения Банка России рекомендуют курянам быть бдительными и всегда проверять банкноты на подлинность. Без специального оборудования быстро проверить наличные можно тремя способами: на просвет, под углом, на ощупь. Нужно найти на банкноте элементы с повышенным рельефом, водяные знаки, микротексты, следить за эффектом перемещения цифр на защитной нити или яркой блестящей полосы на гербе города.

Поможет и бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое содержит информацию обо всех российских банкнотах, находящихся в обращении, и их защитных признаках.