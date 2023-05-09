В Курске "Лада" влетела в дерево

В 22:09 8 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Курске на улице Маяковского.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №5 г. Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, здесь произошло столкновение с деревом автомобиля «Лада Приора». Спасатели деблокировали человека.

Привлекалась группировка сил и средств в составе девять человек и три единицы техники, рассказали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.