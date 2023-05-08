Мобилизованный из Курской области погиб в СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб Андрей Кононов. Он родился 15 августа 1976 года в селе Гостищево Белгородской области, жил и работал в городе Щигры, сообщили в Правительстве региона.

- В октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации он был призван на военную службу. Андрей Григорьевич погиб при выполнении боевых задач на территории ДНР. У него остались двое несовершеннолетних детей, жена. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память воину...- добавили курские власти.

Ранее КП сообщала, что двое курян погибли в ходе специальной военной операции.

Житель Железногорска Валентин Алтухов погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу на территории Донецкой Народной Республики. 33-летний курянин отправился на фронт добровольцем.

16 марта 2023 года погиб житель Рыльского района, пулеметчик мотострелкового батальона Роман Гришаков. Роман Викторович родился 24 сентября 1988 года в многодетной семье.