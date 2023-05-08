Курские власти назвали памятки о порядке действий при эвакуации провокацией

В Доме Советов предлагают бросать информацию для проверки в личные сообщения сообщества в ВК https://vk.com/kurskadm Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах Курска появились листовки с памяткой о порядке действий при эвакуации и инструкцией, как собрать «тревожный чемоданчик».

В Правительстве региона так прокомментировали ситуацию:

- Не поддавайтесь провокации! Это очередная попытка спецслужб Украины раскачать ситуацию и напугать жителей областного центра и Курской области.

О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112.

Курские власти рассказали также о еще одном вбросе дезинформации от спецслужб Украины. В этот раз поддельный документ якобы призывает администрации приграничных районов начать обязательную эвакуацию. В самом документе есть ряд ошибок по делопроизводству, но обычный читатель может не обратить на это внимание.

Также утром 8 мая в телеграм-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками.

- Наш противник будет только увеличивать число дезинформации в ближайшие дни. Если вы наткнулись на подобную информацию, бросайте нам для проверки в личные сообщения сообщества в ВК https://vk.com/kurskadm, - добавили в Доме Советов.