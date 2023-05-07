Правительство РФ выделило средства курским предприятиям, пострадавшим от обстрелов

В региональном Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства определяют, каким будет механизм поддержки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские предприниматели, предприятия которых пострадали от обстрелов, получат гранты на восстановление или поддержание деятельности. Для курского региона предусмотрено федеральное финансирование в размере почти 200 млн рублей. Деньги получат в том числе представители малого и среднего бизнеса, сообщает Правительство региона.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на недавней встрече с президентом сообщил, что средства на эти цели уже направлены в регионы. Также он добавил, что развитие ситуации может потребовать выделения дополнительных средств на помощь пострадавшим предприятиям во втором полугодии.

На гранты претендуют предприниматели пострадавших районов, предприятия которых подверглись обстрелам. Сегодня в региональном Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства определяется механизм предоставления такой поддержки.

Гранты помогут сохранить предприятия и дать им возможность продолжить работу.

За консультациями представители бизнеса могут обращаться в министерство по телефону: +7 (4712) 70-24-34.