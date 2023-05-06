Курянин будет играть в сборной России по футболу

Курянин Даниил Кондаков вызван в юношескую сборную России по футболу, сообщили в Правительстве региона.

Команда, составленная из игроков 2008 года рождения, начала учебно-тренировочный сбор в Бишкеке (Киргизия), который продлится до 11 мая. Запланировано два товарищеских матча со сборной Киргизии. Встречи состоятся 7 и 10 мая.

Для участия в сборе тренерский штаб во главе со Станиславом Коротаевым вызвал 22 игрока, в их числе воспитанника футбольной академии "Авангард" Даниила Кондакова, который сейчас занимается в академии питерского "Зенита".