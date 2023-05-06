Курские спортсмены привезли из Тулы семь медалей

Всего в соревнованиях участвовали 220 человек из 16 субъектов страны Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Туле на‍ Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье классическое» среди спортивных школ куряне завоевали семь медалей: золотую и шесть серебряных. Благодаря этим результатам спортивная школа №1 города Курска заняла первое место в командном зачете среди юношей 20-21 лет. В этой возрастной группе за победу боролись спортшколы семи регионов, а всего в соревнованиях участвовали 220 человек из 16 субъектов страны.

Результаты в личном зачете:

18-19 лет:

2 место - Мочульский Павел, вк 66 кг

2 место - Берешвили Роман, вк 120+ кг

20-21 лет:

1 место - Голодько Егор, вк 105 кг

2 место - Агеев Михаил, 74 кг

2 место - Цыбульский Алексей, 93 кг

2 место - Вардапетян Ашот, 105 кг

2 место - Суворов Никита, 120 кг

Поздравляем спортсменов и тренера-преподавателя Сергея Азарова! Желаем успехов, удачи и крепкого здоровья!