В центре города появилась буквенная композиция «Курск - город воинской славы»

В регионе проходят мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курск продолжают украшать ко Дню Победы.

Одним из арт-объектов стала буквенная композиция «Курск - город воинской славы» на Красной площади.

На лицевой части объекта размещены фотографии участников Великой Отечественной войны.

Напомним, в апреле куряне присылали снимки своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне в комитет архитектуры и градостроительства.

Ранее КП сообщала, что 6 мая в 10:00 в Фатежском районе Курской области пройдет центральное мероприятие Международной акции «Сад Памяти» в рамках нацпроекта «Экология». Планируется высадить сто тысяч сеянцев красного дуба и сосны в виде геоглифа.

Участие в акции примут сотрудники Правительства и структурных подразделений Администрации Курской области, Фатежского района, работники предприятий и организаций региона, учащиеся, волонтеры, а также все желающие.