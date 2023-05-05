Курянка во сне лишилась золота и мобильного телефона

Мужчина отделался штрафом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промышленный районный суд Курска вынес приговор местному жителю, обокравшему свою знакомую, когда та спала.

Пьяный 31-летний мужчина в декабре 2022 года через открытую форточку проник в квартиру своей знакомой, расположенную на первом этаже. Женщина спала. Мужчина похитил ее мобильный телефон и покинул квартиру через входную дверь.

Через несколько часов он вернулся в квартиру. Женщина еще спала. Тогда он снял с нее золотые украшения. Украденным распорядился по своему усмотрению.

- При определении наказания суд учел его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольную передачу сотрудникам полиции похищенного мобильного телефона, признание вины, раскаяние в содеянном и назначил вору штраф в 35 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.