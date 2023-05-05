Штраф за парковку на газонах в Курской области составит полторы тысячи рублей

Нарушение порядка содержания контейнеров для сбора мусора также грозит штрафом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области внесли изменения, предусматривающие административную ответственность за некоторые правонарушения.

В частности, за парковку на газонах, детских или спортивных площадках гражданам придется заплатить полторы тыс. рублей, юридическим лицам – пять тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы выше: для физических лиц – пять тыс. рублей, для юридических – 10 тыс. рублей.

Размещение аттракционов, организация катания на животных, электромобилях, электросамокатах, электроскейтбордах и других средствах без разрешительных документов влечет за собой штраф для граждан в размере пять тыс. рублей, должностных лиц – от 80 до ста тыс. рублей.

За несоблюдение требований к внешнему виду фасадов зданий теперь гражданам могут выписать штраф от одной до двух тыс. рублей, должностным лицам - от пяти до 10 тыс. рублей, юридическим лицам – от 10 до 30 тыс. рублей.

Нарушение порядка содержания некапитальных сооружений, например остановок, нестационарных торговых объектов, контейнеров для сбора мусора или урн, влечет предупреждение или штрафы: на граждан - одна тысяча рублей, должностных лиц – 5 тыс. рублей, юридических лиц – 10 тыс. рублей.

Тем, кто не соблюдает требования к внешнему виду рекламных конструкций или к их размещению, тоже могут выписать штраф: от 3 до 4 тыс. рублей – физическим лицам, от 20 до 40 тыс. рублей – должностным лицам, от 50 до 80 тыс. рублей - юридическим лицам.

Также изменены размеры штрафов за нарушение правил земляных и ремонтных работ, невосстановление в срок благоустройства территории, отсутствие ограждений или неуведомление об аварии на месте проведения таких работ.

Протоколы об административных правонарушениях составляют чиновники органов местного самоуправления, а рассматривает административная комиссия.