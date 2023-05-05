В Курском отделении Социального фонда России изменился номер телефона

В отделении СФР по Курской области изменился номер контакт-центра

Жители региона смогут обратиться в региональный контакт-центр по новому номеру: 8-800-200-09-79.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, назначение единого пособия, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации личности человека (необходимо назвать кодовое слово).

Контакт-центр работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

За первые месяцы этого года услугами специалистов контакт-центра воспользовались более 117 тысяч курян.