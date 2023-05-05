Под Курском "Лада" сбила женщину

4 мая в области произошло одно ДТП с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 4 мая примерно в 09:40.

35-летий водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по улице Санаторная в поселке Моква Курского района со стороны Курска в сторону автодороги М2 «Крым».

В районе дома № 37 по улице Санаторная по предварительным данным он сбил 40-летнюю женщину – пешехода. В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в ОБУЗ «КГБ № 4» Курска.

4 мая в Курской области зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими, в котором один человек пострадал.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС шесть водителей, еще шесть отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное правление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 49 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 10787 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 10457 нарушений ПДД РФ.