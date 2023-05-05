Под Курском сгорела "Газель"

4 мая в 19.42 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле. ЧП произошло в Железногорском районе, деревня Старый Бузец.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №49 Железногорского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

По прибытии приступили к ликвидации загорания. В результате пожара огнем уничтожен автомобиль «Газель». Огонь тушили 14 человек и пять единиц техники, сообщили в ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).